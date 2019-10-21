即巿股評 港股直擊

康哲藥業(00867)主要生產、營銷推廣及銷售國內外專業製藥公司的處方藥物，銷售網絡覆蓋全國逾5萬所醫院及醫療機構。近年無論在營業額、純利，以至股息，均呈穩定的增長勢頭。

截至6月底止，該股中期純利按年增長22.2%至11.67億元人民幣，營業額上升11.7%至29.64億元人民幣；若將「兩票制」收入還原，則增14.4%至34.01億元人民幣。受惠於藥品進口關稅稅率下降，以及增值稅稅率下降，毛利增長17.7%至22.17億元人民幣，毛利率亦增3.9個百分點至74.8%。

上半年「4+7」帶量採購政策落實，醫保目錄調整工作方案的公佈，以及首批重點監控藥品目錄發佈等，各項政策已進入實施及推進階段。面對行業進入重整期，集團積極佈局全新的治療方案創新產品，有效擴大其產品優勢及競爭能力。

內地醫藥市場規模龐大，加上人口老齡化、城鎮化、財富增長，以及醫療保障制度全面覆蓋，驅動行業迅速擴容，市場需求持續提升。中國醫藥市場鼓勵研發創新，加快創新藥的上市時間。集團憑藉現有產品的收入貢獻，推動多元化創新產品戰略佈局，維持業績穩定增長。

現價預測市盈率僅10倍

上半年集團仿製藥組合表現良好，提供具持續性的盈利能力。另外，較早前公佈與印度領先藥企Sun Pharma合作，雙方已就7個仿製藥產品簽訂許可協議，有助增強海外研發能力；另獲得多個藥品的內地獨家分銷權，相信有助分散收入來源，減低藥品集中帶量採購帶來的負面影響。與同業相比，康哲估值仍較低，以現價計，預測市盈率10.3倍，預測股息率亦有3.8厘，後市續有不俗上升空間。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期康哲藥業2019、2020及2021年每股盈利為0.889、0.989及1.038元人民幣，給予12個月目標價11.50港元，相當於今年預測市盈率11.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理