港股直擊 即巿股評

內地第三季GDP略遜市場預期，加上對英國脫歐有戒心，港股連升兩日後，今日回吐128點，成交金額770.9億元。

北水流入進一步減慢，由昨日的9.99億元，再縮至5.64億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)重奪北水淨買最多個股，全日淨入2.24億元；舜宇(02382)也錄1.87億元淨買；但中興(00763)卻有1738萬元淨走。

建行(00939)仍有北水淨買，全日有1.26億元淨流入；工行(01398)、平保(02318)和信行(00998)分別有5909萬元、5111萬元及5067萬元淨買；但招行(03968)北水淨走未完，全日再有5.26億元淨走，為最多淨走個股。

內房方面，綠城(03900)與融創(01918)分別有5056萬及2500萬元淨買；時代中國(01233)則有5001萬元淨走。

其他獲北水淨買個股包括港交所(00388)、安踏(02020)及藥明生物(02269)，全日分別有1.1億、5239萬及2757萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、招行、騰訊、融創、平保、舜宇、信行、工行、港交所及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰計、中興、融創、綠城、時代中國、藥明生物、舜宇、建行、工行及招行。