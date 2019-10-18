國際財經 港股直擊 即巿股評

有胡唔食確是罪大惡極！上周首推部署買地產股博《施政報告》，咁啱就扑中咗，本周三叫大家趕快跳車換內房，而地產股炒完兩日後，今日已全線熄火。

沽清地產股箇中原因有三，第一短期升幅過大，其次大多升近一百天線，更重要喺地產商賣樓揾食外，商場租務收入佔比唔細，見到現時零售市況拍烏蠅，地產股好難再有更大想像空間，除非政治事件緩和，大家晚上出街活動如常，否則暫時仍難以睇好。

美銀行績佳因預期過低

美股進入業績公布期，大型銀行股近乎已全線公布，整體業績比預期好，主要是之前預期過低。銀行股不是重點，重中之中是科技股，尤其FAANG業績表現，其中Netflix率先公布季績，全球增加677萬付費訂戶，比市場估計的670萬戶多。不過，值得留意是迪士尼及蘋果下月開始推出串流媒體服務，Netflix後市未必如過去想像中咁樂觀。

全球股市本周反彈不錯，再次重申主因非中美貿易戰緩和，而是聯儲局死都唔認本周二開始推出新一輪量化寬鬆。不過，大市短線唔喺無風險，最大風險是約翰遜的新脫歐協議，明日能否獲英國國會通過。

現處境是普遍分析認為獲通過只喺五五波，悲觀者睇不獲通過機會達六成，因為要工黨議員倒戈，假設方案獲得通過，股市以至英鎊就升硬，一旦唔通過，鎊滙兌美元就打回原形，見番1.2水平，而股市更會有震一下。

話到明只喺震一下，意思即是跌完會升番，原因是白鴿局及全球央行放水死撐，若睇全球貨幣供應(M0)，由8月底到今日，供應已增8913億美元或1.2%，達至75.5萬億美元(詳細可睇EJ MARKET 分析)，而同期聯儲局資產負債表更增逾5.5%，達到3.96萬億美元，故此不排除會出現閃崩，屆時就要積極趁亂入貨。

恒指回至十天線買內房

港股一旦回落至10天線(現處26267點)，當然首選是內房股，因為人民幣有機會走強，依然是揀細唔揀大，冧把依舊是融創(01918)、美的置業(03990)、世房(00813)、奧園(03883)、時代中國(01233)及中梁(02772)。

美股就在業績期中，隨時誤中地雷變中伏，平衡點可諗標普及納指ETF，另可以吼MSCI新興市場ETF EEM，因為美股一旦創新高，會蔓延至其他市場，故米字國脫歐唔成，股市出現閃崩，撈新興市場是不錯選擇。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。