即巿股評 港股直擊

讀者Tracy問:「想請教專家，瑞聲科技(02018)是否已轉勢，過了最壞時候沒有，收集揸中長線可以嗎？」( 周五收報45.75元，跌0.7%)

盧志明 獨立股評人

「就整體手機零件股板塊而言，在手機改朝換代下，5G新手機未來將陸續推出，當蘋果、華為等舉行新機發佈會，手機零件股股價亦會相對其低位出現一輪升勢。但在無新機發佈會的時間，手機零件股走勢傾向較為平淡。技術上，瑞聲(02018)股價在48.8元附近為阻力區，倘該股股價未來企穩在該水平之上，下一關有機會挑戰56元或以上水平。尚未持貨的讀者如有意吸納瑞聲，可以視乎股價未來走勢，採取兩個不同做法，第一個做法是趁瑞聲股價回落至42元附近時低吸該股，否則可等待該股突破48.8元水平時趁勢追入。由於瑞聲現股價「唔上唔落」，讀者毋須刻意在現價位追入」

鄭銳敏 耀才證券研究部分析員

「蘋果新機iPhone 11銷情理想，的確對瑞聲帶來正面支持。自iPhone 11九月發佈以來，瑞聲股價已由低位反彈逾四成，似乎已經將蘋果新機銷情暢旺的利好因素大部分反映於股價中。而瑞聲至暗時刻是否已經過去，筆者不敢妄言。畢竟瑞聲旗下核心業務正面臨巨大挑戰：聲學方面受到內地同業歌爾股份和立訊精密強烈競爭，即使瑞聲保住市佔率，毛利方面必將受到較大打壓。增長最快的光學部分同樣面臨來自舜宇和歐菲光的擠兌，即使瑞聲能從目前多鏡頭趨勢中分一杯羹，2018年光學業務在總收入中的佔比僅有5.5%，面對整體毛利率下滑的情況仍是杯水車薪。最致命的是瑞聲對蘋果的依賴仍較強，而蘋果公司目前將精力集中在記憶芯片、鏡頭及屏幕的提升上，定價策略也不如以往激進，對於揚聲器和觸控反饋的產品周期將會繼續延長。換言之，瑞聲產品升級之路仍將困難重重，其毛利率短線得以修復的機會並不大。短線影響瑞聲股價的因素是稍後於11月8日公佈的第三季業績，目前市場預估瑞聲第三季每股盈利將下跌兩成。同業歌爾股份和立訊精密則分別將在10月23日和10月21日率先放榜，不排除瑞聲能跟住短線炒上重返50元水平；惟其基本因素未有改善之下，仍不宜吸納作中長線投資。」

陳鎮強 信報分析員

「單論走勢，瑞聲9月初以來的反彈走出一段強勢，EJFQ系統10月14日發出長線綠燈。現時股價正處於45元成交密集區，上方不遠有50周線(現時約46元)和250天牛熊線(現時約47.1元)，面對重要阻力。而更逼在眼前的變數，是有大行點名指瑞聲下月初恒指季檢時或遭美團(03690)取代，事實上瑞聲市值現時在藍籌中排尾二，也是市值最低的科技類藍籌，大行的考慮非杞人憂天。行業而言，雖然大廠近月接連出旗艦機，加上大廠本身表現對辦，但早年瑞聲靠蘋概股身分打出名堂，蘋果聲學供應商近年競爭劇烈，致瑞聲中期聲學業務毛利率跌至30.1%，蘋果熱賣聲學產品AirPod更由A股立訊精密(002475.SZ)獨佔大半壁江山，獨特性消減。現時股價已升越市場32個分析員的平均目標，不宜作長線買入，只宜少注博突破或待成功突破後追入。」

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