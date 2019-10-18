港股直擊 即巿股評

內地第三季GDP增速創紀錄新低，港股今日創逾一個月高後回吐。

恒指高開62點，開市後表現反覆，內地公布第三季經濟數據後，曾升136點，見26985點，續創9月16日以來、逾一個月高，惟兩萬七阻力大，隨即掉頭，半日倒跌最多72點，中午跌24點。午後A股跌幅擴大，港股跌穿上午低位，曾挫198點，見26650點全日低。恒指收報26719點，跌128點或0.5%。大市今日下跌股份比例為59%，上升股比例為41%。

總結全周，恒指升411點或1.6%；連升兩周累彈898點或3.5%。

國企指數報10540點，跌48點或0.5%。國指兩周累彈392點或3.9%。

大市成交額770.87億元。

即月期指收市報26675，跌210點或0.78%，低水45點。

滬指收市挫1.32%；深成指挫1.16%。

內地第三季GDP按年增長6%，遜預期，創自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。9月規模以上工業增加值增5.8%，比8月加快1.4個百分點，高於預期的升4.9%。

美國道指期貨最新跌23點，報26969。

藍籌股方面，建行(00939)八連升後，吐0.8%；友邦(01299)跌0.5%；工行(01398)跌1.1%；申洲(02313)跌1.8%。相反，港交所(00388)升0.5%；舜宇(02382)升1.3%；石藥(01093)創11個月高，收市升3%，連升5日累漲8.6%，為全周藍籌升幅王。

焦點板塊

本地股：今日全線回吐，領展(00823)跌2.1%；信置(00083)挫2.3%，新世界(00017)吐1.3%；長實(01113)跌0.7%；恒地(00012)跌1.9%；新地(00016)跌0.9%。另外，港鐵(00066)跌1.8%；九置(01997)跌1.1%；希慎(00014)跌1%；太古地產(01972)跌3.3%。《施政報告》公布後兩日累升三成七的美聯(01200)吐5.9%。港銀方面，恒生(00011)跌1.3%；中銀香港(02388)跌0.6%。

中資券商股：受累A股下挫，海通證券(06837)挫3.2%；信証(06030)跌2.5%；國泰君安(02611)挫3.3%；廣發(01776)挫3.2%；光大證券(06178)跌2.7%。

內需股：今日表現兩極，美團點評(03690)曾逼近上市高位，收市升2%；半新股滔搏(06110)創新高，收市升4.3%。相反，另一半新股百威亞太(01876)挫4%；藍籌蒙牛乳業(02319)挫3.1%。強勢的體育用品股全線向下，特步(01368)受累天氣暖，第三季零售僅升約兩成，被瑞信降評級至「中性」，股價插11.7%；安踏(02020)和李寧(02331)分別吐2%和0.9%；361度(01361)挫9.8%。羽絨股波司登(03998)吐2.6%。

物業管理股：多股尋頂，碧桂園服務(06098)、永升生活服務(01995)和佳兆業美好(02168)曾創新高，收市分別無起跌、升2.3%和倒跌0.7%；綠城服務(02869)創逾一年高，收市升5.1%；中海物業(02669)平上市高位，收市升4.5%；彩生活(01778)升2.6%。個別內房亦造好，時代中國(01233)升4.9%；奧園(03883)升2.4%；世房(00813)升1.6%。

焦點股份

鴻騰(06088)：股價升8.8%。集團以總代價59.05億日圓(約4.28億港元)，向夏普收購日本鏡頭製造商Kantatsu(康達智)優先股，按悉數轉換基準計算佔Kantatsu全部股權約26.83%

洛陽玻璃(01108)：飆升28%，其A股(600876.SH)漲停。集團首9個月盈利4640.01萬元人民幣，按年增長17.97倍。

半新股：魯大師(03601)急彈12.1%。相反，傲迪瑪汽車(08418)續吐26.9%；德視佳(01846)、綠新親水膠體(01084)、莊臣(01955)、華營(01582)和FriendTimes(06820)創新低，收市分別跌2.3%、10.4%、5.9%、13%和4.3%。

新股：4股上市，首日3股高收。藍光嘉寶服務(02606)收報42.55元，較招股價高15%，不計手續費賺555元；信懇智能(01967)收報3.4元，較招股價高七成，不計手續費一手賺2800元；高陞(01283)收報0.74元，較招股價高1仙，不計手續費一手賺50元；世紀聯合(01959)以全日低位收市，報0.77元，較招股價低28.7%，不計手續費一手蝕620元。

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