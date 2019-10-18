港股直擊 即巿股評

富瑞發表報告，首次把15家內房股納入研究範圍，並予初始評級及目標價，對內地樓市看法中性，但對上市內房看法正面，目標價較現價至少有1成至7成的上升空間，

該行預期今年餘下時間內地整體政策及信貸環境維持穩定，中央堅持「房住不炒」的定調，預期全年銷售額呈高單位增長，一二線城市持續跑贏三四線城市；另外預計市場整合會持續，但會轉移至中型開發商，特別是第11至30位之房企。

富瑞認為內房股估值正處於谷底水平，已反映了貿易戰、滙率的不確定性、信貸偏緊，以及第四季銷售潛在疲弱，現價提供具防守性之進場點，建議投資者看好內房股，並預計第四季銷售有機會好過市場預期。

該行的內房股首選有5隻，包括：融創(01918)、旭輝控股(00884)、龍光地產(03380)、合景泰富(01813)及中駿集團(01966)，目標價分別為46.01元，6.5元、13.81元、13.17元及6.75元，評級均為「買入」。

其餘10隻內房股分別為:華潤置地(01109)(目標價41.18元)；世茂房地產(00813)(目標價28.17元)；中海外(00688)(目標價33.98元)；龍湖集團(00960)(目標價36.33元)；中國奧園(03883)(目標價15.39元)；新城發展(01030)(目標價12.76元)；寶龍地產(01238)(目標價6.83元)及融信中國(03301)(目標價14.75元)，以上均予「買入」評級。至於萬科企業(02202)及雅居樂(03383)之評級為「持有」，目標價分別30.91元及11.13元。

更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。