港股午後曾挫198點，見26650點暫時低。截至下午約3時27分，恒指報26681點，跌167點或0.6%，大市成交額622億元。
國企指數報10520點，跌67點或0.6%。
A股午後顯著下挫，滬指挫1.32%；深成指挫1.16%。
騰訊(00700)逆市升0.2%。
八連升的建行(00939)吐1.1%。
中資券商股亦回吐，海通證券(06837)挫3.2%；信証(06030)跌2.6%；國泰君安(02611)挫3.1%。
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港股午後曾挫198點，見26650點暫時低。截至下午約3時27分，恒指報26681點，跌167點或0.6%，大市成交額622億元。
國企指數報10520點，跌67點或0.6%。
A股午後顯著下挫，滬指挫1.32%；深成指挫1.16%。
騰訊(00700)逆市升0.2%。
八連升的建行(00939)吐1.1%。
中資券商股亦回吐，海通證券(06837)挫3.2%；信証(06030)跌2.6%；國泰君安(02611)挫3.1%。
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