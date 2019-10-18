即巿股評 港股直擊

美企繼續公布業績，大部份都交足功課，不過中美貿易談判仍存變數，美股表現較為反覆。至於香港呢邊就反覆偏軟，陀地地產股急升過後見回吐，拖累指數回落。加上內地公布第三季GDP增速創27年新低，只有6%，令港股高開低走。

恒指高開62點後，一度升幅擴大至136點，見過半日高位26985點，創9月16日以嚟逾一個月高位，不過二萬七呢一關唔係話過就過，結果越關不成就掉頭向下，曾倒跌72點，見過半日低位26776點。其後跌幅收窄，中午恒指報收26824點，跌24點；國指中午報收10592點，升3點。大市成交淡靜，半日不足400億元。

騰訊(00700)升0.5%，暫時都係咁上下，其他重磅藍籌股個別發展，大笨象(00005)又傳裁員，不過就燒唔到香港呢一邊，股價半日微跌0.16%，仲企穩60元樓上。地產股連升個半交易日後，今日見回吐，不過相對呢兩日升幅，回吐幅度好有限，估計喺新樓按政策下，本港樓市氣氛將有改善，有助發展商推新盤。

地產股回氣，資金另覓出路，轉炒醫藥股，呢個板塊長炒長有，阿Man都話每次回吐就係低吸好機會。石藥(01093)半日升3.5%，係升幅最大藍籌股，其他醫藥股普遍錄得2%或以上升幅。

另一個阿Man愛不釋手嘅板塊，就係一直未受貿易戰影響嘅物管股，雖然中美貿易談判有進展嘅時候，呢個板塊曾被冷落，但今日板塊多隻股份再度尋頂。其實升破咗高位，就係進入無障礙通道，之前回吐稍作整固，又可以再創新高。值得留意中海物業(02669)已平上市新高，半日升近半成，當然可以更上一層樓。其他物管股都有理想表現，只有碧桂園(06098)半日倒跌。

之前阿Man推介嘅平安好醫生(01833)已順利升抵60元目標價，繼續持貨與否自己決定，不過阿Man就開始轉移視線睇住另一隻新經濟股閱文集團(00772)，今佢現價距高位仲有大把水位，加上股價喺25元附近成功尋底，完成整固後，近日再展升浪。日前成功回補於8月13日所遺下嘅下跌裂口重上30元水平，只要企穩喺30元樓上，守住多條移動平均線之上，下一個目標自然就係向住250日線，即35元水平出發。集團跟迪士尼中國達成合作協議，雙方共同公布，星球大戰系列中文電子書於閱文旗下數字閱讀平台首次亮相，係迪士尼首次在國內開放星戰小說嘅電子版權。泊得到迪士尼呢個大碼頭，星戰小說電子版只係個開始，迪士尼咁多經典故事，食住呢條水，閱文肯定有錢途。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)