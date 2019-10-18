港股直擊 即巿股評

內地第三季GDP增速創紀錄新低，港股今早創逾一個月高後回吐。

恒指高開62點，開市後表現反覆，內地公布第三季經濟數據後，曾升136點，見26985點，續創9月16日以來、逾一個月高，惟兩萬七阻力大，隨即掉頭，半日倒跌最多72點，見26775點。恒指中午收報26824點，跌24點或0.1%，大市成交額391.18億元。

國企指數報10592點，升3點。

A股半日反覆低收，滬指跌0.59%；深成指跌0.43%。

內地第三季GDP按年增長6%，遜預期，創自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。9月規模以上工業增加值增5.8%，比8月加快1.4個百分點，高於預期的升4.9%。

藍籌股方面，中行(03988)跌0.3%；工行(01398)跌0.5%。相反，友邦(01299)升0.1%；港交所(00388)升0.7%；騰訊(00700)漲0.5%；石藥(01093)升3.5%。

焦點板塊

本地股：半日普遍回吐，領展(00823)跌1.5%；信置(00083)挫2%，新世界(00017)吐0.9%；長實(01113)跌0.3%；恒地(00012)跌1.3%；新地(00016)跌0.6%。另外，港鐵(00066)跌1.6%；九置(01997)跌1.2%；希慎(00014)跌0.7%；太古地產(01972)跌2.7%。美聯(01200)吐3.7%。港銀方面，滙控(00005)跌0.2%；恒生(00011)跌0.8%。

物業管理股：多股尋頂，碧桂園服務(06098)、永升生活服務(01995)和佳兆業美好(02168)創新高，半日分別倒跌0.2%、升2.8%和升1.7%；綠城服務(02869)創逾一年高，半日升6.7%；中海物業(02669)平上市高位，半日飆4.9%；新城悅服務(01755)升0.4%，暫錄八連升。

焦點股份

特步(01368)第：半日挫10.4%。集團公布，受累天氣暖，第三季中國業務同店銷售按年錄得約10%增長，零售銷售上升約20%。瑞信最新把評級由「跑贏大市」降至「中性」。

鴻騰(06088)：股價半日升6%。集團以總代價59.05億日圓(約4.28億港元)，向夏普收購日本鏡頭製造商Kantatsu(康達智)優先股，按悉數轉換基準計算佔Kantatsu全部股權約26.83%

洛陽玻璃(01108)：半日飆39.6%，其A股(600876.SH)漲停。集團首9個月盈利4640.01萬元人民幣，按年增長17.97倍。

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