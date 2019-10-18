港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指牛(57457)出嚟，喺朝早11點20分至下半場1點30分，5分鐘圖見SlowSTC(14,3)落到超賣水平，超賣位向來都係將牛證落場嘅最佳時機，按呢段時間(57457)高低位做過$0.09/$0.084計；但可惜噚日見到大市以慢落嘅姿態下行，喺擔心被陰乾同怕一放手就反彈嘅心理掙扎之下，最後選擇繼續，皆因喺恒指5分鐘圖上見到下晝2點半打後，條SlowSTC(14,3)由超賣位置慢慢彈返上去，講緊去到3點20分上到嚴重超買水平之後一直keep住喺呢個水平橫行，唯當時(57457)證價水平同平均買入價差唔多，無打算過夜嘅話，應該係呢個moment就將隻(57457)打個和走人；即使過咗夜嘅話，按恒指今朝開市至依家9點56分都係升得嗰幾十點就知(57457)最多都只係賺埋個手續費咁大把。

喺大市忽然無方向之下落輪證注就係咁蝕底，但呢啲嘢都唔係你同我可以控制得到；轉睇返恒指日線圖，噚日都有講過，恒指已經由上個星期處於保歷加通道底部，慢慢爬返上去保歷加通道頂部，噚日仲有一段時間升穿過個頂嘅，不過今日就同個頂(26909點)貼住咁滯，至於下方SLowSTC(14,3)兩線仍然處於「9」字頭以上嚴重超買水平，連14RSI喺噚日上到「6」字頭，今日有繼續上升嘅走勢，對於RSI嚟講，呢個水平當然唔屬於嚴重超買啦，只可以話係啱啱踩入咗超買範圍。

依家10點3分，恒指升幅比今朝略為擴大至升81點，做緊26930點，高位暫時見26933點，換言之依家恒指係踩入咗熊證最貼價街貨區26900至26999點，而呢度有相當於158張期指，比噚日大幅減少咗858張期指，咁都好合理嘅，見到個市開始築返起一條「上升軌」嘅時候，咁貼價嘅熊證仲留嚟等打靶咩；再上多一層，即27000至27099點呢度就多街貨啦，有成相當於712張期指。

至於下方牛證最貼價講緊都只係26100至26199點，呢度有相當於214張期指，好明顯大家都覺得恒指依家處於保歷加頂部附近，兼且SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平係有回落嘅危機，所以先至用一啲咁貼價嘅熊證作調頭部署，不過，再諗多一步嘅話就會估大市有理無理，向上殺埋27000點以上嘅重貨先算，重貨嘛，反正唔好忘記SlowSTC(14,3)係屬於敏感度高嘅技指標，係可以超買再超買，而穿保歷加通道頂呢啲雖然未至於係家常便飯，但都唔係話好少發生嘅事，穿完上去過兩三日就會被條通道包番架啦，無問題架。

今日星期五，最好就梗係Happy Friday啦，恒指牛(59888)，收回價26308點，雖然喺一樣同收回價嘅牛證當中，佢嘅成交唔算活躍，但成交呢啲都只係剎那光輝嘅事，槓桿反而比較重要，而(59888)就係呢堆牛證當中槓桿最高，有約41.37倍，適合Day Trade用。按一貫策略，見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)回落返去超賣水平先至好入市，依家見恒指升過百點，所以都係要等等。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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