今日 09:05
重要通告
港股直擊
H&H國際控股(01112)公布，發行3億美元於2024年到期優先票據，年息5.625厘，所得款項淨額2.95億美元。
所得款項淨額擬用作贖回之前的票據。
新盤建築期付款驟增等按保
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潘天惠
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萬千
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Mark O'Neill｜ EJ Insight
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