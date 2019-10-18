即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後呈近「N」形走勢，全日波幅127點。恒指收報26848點，升184點或0.69%，成交金額721.62億元。國指收報10588點，升56點或0.53%；上證收報2977點，跌1點或0.05%。港股走勢優於A股。

恒指最高升至26956點，創9月17日以來高位，並補回部分在當天出現之下跌裂口。10 SMA 升穿20 SMA及50 SMA，出現「黃金交叉」的利好訊號。恒指呈2連陽走勢，以「十字星」收市，成交及波幅都下跌。MACD快慢線正差距擴闊，走勢改善。全日上升股份829隻，下跌742隻，整體市況偏好。

特步國際(01368)公布第3季同店銷售按零售價值計算，按年上升10%，包括線上線下渠道零售銷售增長20%，期內水平75折至78折。集團品牌產品在7月及8月零售銷售增長與上半年相比錄得穩定增長趨勢，服裝產品銷售增長較鞋類產品好。但9月零售銷售增長放緩，主要由於高基數，以及內地北方地區秋季較和暖。不過，近日銷售增長趨勢恢復，10月首兩周銷售回復至之前增長水平。

六福集團(00590) 公布截至9月底止，第2季港澳同店銷售按年跌39%，跌幅較首季擴大29個百分點，受到高金價、高基數效應及近期持續的社會活動導致訪港旅客人數大幅拖累，而本月首兩星期同店銷售因訪港旅客跌幅擴大而進一步下跌。上季內地同店銷售按年跌25%，首季跌7%，去年同期升4%。集團2季整體同店銷售按年急跌37%，較首度跌幅擴大27個百分點，當中黃金產品同店銷售跌43%，珠寶首飾跌25%。

歐盟在比利時布魯塞爾舉行峰會，一致通過英國與歐盟達成的新脫歐協議，協議仍然有待歐洲議會及英國國會通過。消息利好歐洲股市。

白宮經濟顧問庫德洛表示，中美有動力敲定首階段貿易協議文本，認為有機會在11月的亞太經合組織峰會上簽署。庫德洛接受訪問時說，首階段協議是嚴肅認真及真實的，中國不單止購買美國農產品，還包括降低農業非關稅壁壘。另方面，美國企業業績向好，都支持美股三大指數向好。

今早亞太股市向好，夜期上升但ADR下跌，兩者背馳。中國將於今早10時公布第3季GDP等數字，市場預料為6.1% (年率)。由於有關數據的重要性高，料有機會使市況波動，料恆指阻力在100 SMA，即約27041。

個股

成實外教育(01565)的主要業務為在中國西南地區少數提供全面的學前教育至十二年級及大學教育的民辦教育業務。

集團在2019年中期錄得收益約人民幣7.542億元，同比增長27.7%，有關增加主要由於來自學費及學校食堂運營的收益所致。其中來自學費的收益約人民幣6.883億元，同比增長21.2%。毛利約人民幣3.399億元，同比增長18.6%，毛利率由48.5%降至45.1%，主要由於教師的工資及福利增加、提供學校食堂服務的毛利率較低以及本集團固定資產折舊成本增加所致。除稅前溢利人民幣2.4億元，同比增加8.5%。

在截至2019年9月1日，集團運營的學校招生人數為51328人，同比增長9.37%。 集團運營的高中招生人數為12358人，同比增長20.07%；輕資產學校招生人數為14393人，同比增長29.2%。

集團現價市盈率19.406倍，周息率 3.137%。股份上日收報 2.55元，上望 2.88元，止損設於 2.39元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師