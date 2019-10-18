港股直擊 即巿股評

隔晚美股窄幅靠穩，中港市場今日聚焦內地第三季GDP，港股早段或於一個月高位整固。

道指收市升勢收窄至23點或0.09%，報27025點；盤中一度輕微失守27000點，回落31點。標指收市上揚0.28%，報2997點。納指攀高0.40%，收報8156點。

美國上周首次申領失業救濟人數按周增加4000人，至21.4萬人，稍低於預期的21.5萬人；9月工業生產按月降0.4%，差過預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.98元，較本港收市高0.08元；騰訊(00700)ADR收報329.85元，低1.15元；國壽(02628)ADR收報18.9元，低0.06元；中海油(00883)ADR收報11.97元，高0.03元；中石油(00857)ADR收報4.07元，低0.02元；中石化(00386)ADR收報4.61元，低0.04元；中移動(00941)ADR收報66.11元，高0.06元；聯通(00762)ADR收報8.28元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.58元，無升跌。

英國與歐盟達成新脫歐協議，但料國會阻力大。德國經濟部把明年經濟增長預測1.5%下調至1%，今年增長預測維持0.5%。歐洲股市個別走，英國富時100指數升0.2%；德國DAX指數跌0.12%；法國CAC 40指數跌0.42%。

ADR港股比例指數報26823點，較本港昨日收市低25點。夜期收報26885點，較昨日恒指高水37點。恒指昨收報26848點，升184點或0.7%，兩日累升1.3%，創9月16日以來收市新高，不過大市成交額縮至721.62億元，為10月4日以來新低。

商務及經濟發展局局長邱騰華預期，今年本港經濟增長預測由3%降至零，九成受中美貿易戰影響，預料今年下半年至明年上半年，本港經濟情況會較差。

中國第三季GDP今日出爐，鑑於7月及8月份工業、消費數據表現超預期下行，9月份雖有改善，但不足逆轉三季度經濟增速下行的趨勢，預計第三季GDP按年增速降至6.1%。

焦點股份

新股：4隻主板股份今早掛牌，耀才暗盤一同造好，信懇智能(01967)暗盤收報3.15元，較招股價2元，升1.15元或57.5%；高陞集團控股(01283)暗盤收報0.96元，較招股價0.73元，升0.23元或31.51%；藍光嘉寶服務(02606)暗盤收報43.9元，較招股價37元，升6.9元或18.65%；世紀聯合控股(01959)暗盤收報1.16元，較招股價1.08元，升0.08元或7.41%。

長實(01113)：深水埗愛海頌周四首輪銷售，價單更新，部分單位加價1%至2%。

申洲國際(02313)：將投資約1億美元，於越南興建一座專為阿迪達斯而設的成衣生產設施，預期2021年開始逐步投產。

中信銀行(00998)：截至9月底止第三季度，盈利124.45億元人民幣，按年增長12.34%。

特步國際(01368)：第三季中國業務同店銷售按年錄得約10%增長，零售銷售上升約20%。

六福集團(00590)：截至9月底止，第二季零售業務同店銷售按年大跌37%。其中，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售，分別減少43%及25%。

鴻騰(06088)：以總代價59.05億日圓(約4.28億港元)，向夏普收購鏡頭公司Kantatsu的優先股，按悉數轉換基準計算佔Kantatsu全部股權約26.83%。

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