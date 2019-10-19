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英國與歐盟達成脫歐協議，若獲得國會通過，Brexit纏繞3年多終可告一段落；再加上中美貿易談判取得具體進展，外滙市場出現了微妙變化，主要貨幣兌美元走勢呈分歧，人民幣、英鎊及歐羅滙價相繼轉強，日圓卻斯「幣」獨憔悴。最近多宗事件皆對日本貨幣政策帶來舉足輕重影響，「央媽」的決定將左右圓滙去向。

今年全球經濟增長放緩，各地爭相實施寬鬆貨幣政策，歐洲央行9月中宣布減息兼重啟買債，之後美國聯儲局一如預期下調利率0.25厘，惟日本央行議息後按兵不動「三維持」：維持基準利率於負0.1厘、維持10年期國債孳息率在零水平，以及維持現行購買資產計劃。

美國減息而日本利率不變，息差收窄理論上可刺激圓滙造好，同時不利美元，但美元兌日圓在跌穿107水平後於10月初便掉頭，並漲至108.8日圓附近，除因為日圓仍屬負息水平，縱使息差收窄依然欠吸引力外，主要是受內外因素夾擊所致。

外圍方面，全球貿易糾紛烽煙四起，最大「火頭」的中美爭拗終有緩和跡象，雙方上周達成首階段貿易協議，投資者情緒急速好轉，避險貨幣日圓需求減少。

另一邊廂，日韓互設出口管制之後，美日貿易談判也只有「局部協議」，日方承諾向美國開放總值70億美元的農產品市場，以換取華府延遲向日本進口汽車零部件加徵關稅，或令日本資金因購買美國農產品而外流，當然不利日圓滙價。

日本內部經濟數據亦見疲弱。作為出口拉動型的經濟體系，日本8月出口連續9個月下降，是2016年11月以來最長紀錄。此外，國內消費者信心已錄得第12個月下滑，9月報35.6，更屬2013年4月改變調查方法後的歷史新低。日本自10月起提高消費稅率，由8%上調至10%，勢進一步打擊內部需求。

回顧上次2014年4月加消費稅，當時稅率從5%增至8%，國民在新稅率生效前提前消費，之後開始節衣縮食，市道大幅收縮，需逾3年才回復到之前的水平，今次難保類似狀況不會重演！分析師估計，日本GDP於今年10月至12月的一季可能因「加稅」而按年倒退2.7%。

據報，日本政府計劃調低10月經濟評估，以反映增加消費稅及最強颱風「海貝思」近日吹襲的影響，並且維持對經濟「緩慢復甦」的看法，而當局推出刺激措施似乎已刻不容緩。根據路透調查顯示，41位受訪經濟分析師中，有35位認為日央行下一步將放寬貨幣政策，21位更相信本月底議息後就要「出手」，不排除會深化負利率政策──央行行長黑田東彥早前也指出，負利率續向下調是選項之一。

日本負息恐低處未算低，短期料利淡圓滙，附【圖】所見，美元兌日圓目前漸呈頭肩底形態，頸線109水平剛好是200天線所在，該支持位若失守，將測試黃金比率61.8%，即110.7日圓。

信報投資研究部

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