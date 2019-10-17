即巿股評 港股直擊

大市彈至一個月高位，殘股彈是主題之一。

除本地地產和銀行股，多隻殘股靜靜起革命。當中8月初推介的光控(00165)和上月底推介的互太紡織(01382)先後起動。

光控暫時已「財息兼收」，獲利空間超過三成，券商和北水一向對光控不太感興趣，近期先有花旗升評級叫買；再錄北水淨入，可續持有。

至於互太，最大客戶UNIQLO母公司迅銷(06288)早前公布，截至今年8月底止全年盈利按年增長4.97%，料明年純利將達1750億日圓，按年增長幅度達7.6%。反彈空間仍然存在。

留意選擇光控和互太其實有兩個共通點，第一是周線RSI超賣；第二是有深厚歷史或強大母企背景。

現時市場估值相對便宜的股份不少，EJFQ精明選股功能，以「市盈率區間低於中位數」篩選，得出302隻股份，單是藍籌已有33隻，但是302隻中周線RSI超賣僅23隻，而且名單相當「不開胃」。

所以在反彈主題中，不要分散，比如地產股，不以賣樓為主業的恒隆地產(00101)、希慎(00014)和鷹君(00041)股價幾乎無受惠。

執筆之時，英國首相約翰遜(Boris Johnson)和歐盟達成新脫歐協議，雖然要待英國國會通過，但英鎊兌美元最新已彈超過1%，困擾長和系的最大因素有所緩解。

長實(01113)去年近三成六收入來自香港，深水埗愛海頌正出售，已正研究加價和加推。再者股東已批准全購英國釀酒廠Greene King。題材有多無少。

估值上，預測巿盈率7.7倍，低位中位數1.2個標準差；預測股息率4.2厘，低位中位數1.5個標準差，仍然吸引。先睇100天線(約56.8元)

另一策略續選強勢股，龍頭級教育股東方教育(00667)尋頂；冷敲之選科培(01890)終於作勢挑戰上市高位；醫藥半新股翰森製藥(03692)周一(14日)開出綠燈，下方均線於24.3元水平滙聚，儲力突破。

陳鎮強

信報分析員

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