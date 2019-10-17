港股直擊 即巿股評

《施政報告》刺激下，本地地產及銀行股續攀升，港股連兩升日，今日再漲184點，成交有721.6億元。

北水流入進一步放慢減慢，由昨日的11.18億元，降至今日的9.99億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)依然是北水淨買最多個股，全日淨入3.9億元；工行(01398)也錄2176萬元淨買；配股的中金(03908)亦錄8483萬元淨入；但招行(03968)續是淨沽最多個股，全日錄4.66億元淨走。

騰訊(00700)全日亦錄1.3億元淨入；中興(00763)與中芯(00981)分別有5298萬和1597萬元淨入；平安好醫生(01833)也有4300萬元淨買；但金山軟件(03888)則錄176萬元淨走。

其他較多淨入個股有新東方在綫(01797)，全日錄8957萬元淨流入；申洲(02313)則有7409萬元淨買；東陽光藥(01558)也有4429萬元淨入。

不過，華能(00902)全日有8705萬元淨走；融創(01918)則有8533萬元淨沽；安踏(02020)亦有3245萬元淨流走，而中生製藥(01177)有1183萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、招行、融創、騰訊、平安好醫生、工行、安踏、金山軟件、中金及申洲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰計、中興、東陽光藥、新東方在綫、融創、安踏、中芯、中生製及平好好醫生。