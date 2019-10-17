重要通告 港股直擊

豐德麗(00571)預期，於截至今年7月底止的全年度錄得虧損。2018年度則錄得溢利2.64億元。

該公司稱，主要由於來自重估集團投資物業之公平值增值大幅下降，及來自集團合營公司項目之物業銷售已經完成，而沒有溢利貢獻。