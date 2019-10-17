港股直擊 即巿股評

本地地產及銀行股續受《施政報告》「沖喜」，推動港股兩連升，恒指收逾一個月高。

恒指高開144點，開市後升幅曾縮至65點，見26729點全日低，之後回勇，曾飆292點，見26956點，逼近兩萬七關，中午升198點。午後升幅曾縮至100點內，尾段走高。恒指收報26848點，升184點或0.7%，兩日累升344點或1.3%，創9月16日以來收市新高。

國企指數報10588點，升56點或0.5%。國指兩日累升88點或0.8%。

大市成交額721.62億元，為10月4日以來新低。

即月期指收市升244點或0.92%，報26885，高水37點。

市場觀望明日公布的內地第三季GDP，A股表現反覆，收市個別發展，滬指跌0.05%，報2977點；深成指升0.03%。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.9%；潤地(01109)創新高，高收0.4%；建行(00939)升0.5%，錄八連升；國壽(02628)首9月保費收入增6%，收市升0.9%，錄六連升。相反，中生製藥(01177)跌0.9%；創科(00669)跌0.7%；港鐵(00066)跌0.4%；電能(00006)跌0.1%。

焦點板塊

本地股：大摩認為《施政報告》對本地地產行業影響正面，相關股份續受追捧，不過收市升幅收窄。新世界(00017)再升3.9%；恒地(00012)升1.3%；新地(00016)升0.8%；長實(01113)升0.3%；嘉里(00683)升0.2%；物業代理美聯集團(01200)飆20.4%。另外，市場憧憬《施政報告》有利港銀按揭業務，恒生(00011)升1.8%；中銀香港(02388)升1.3%；滙控(00005)升1.3%；渣打(02888)升0.8%；大新銀行(02356)升1%；東亞(00023)升0.3%。

教育股：另一跑出板塊，東方教育(00667)和新東方在線(01797)創新高，分別升3%和5.8%。另外，成實外教育(01565)升6.7%；科培(01890)升2.9%；宇華(06169)續創逾一年高，收市升1.6%；希望教育(01765)升1.6%。

科技股：華為首三季智能手機發貨量升26%，推動手機股造好。舜宇(02382)升2%；瑞聲(02018)升2.1%；通達(00698)升3.4%；丘鈦(01478)升1.7%；富智康(02038)升6.3%。另外，個別科網股跑出，眾安在綫(06060)飆8.2%；閱文(00772)升4.7%；IGG(00799)彈5.6%；第一視頻(00082)落鑊飆15.2%；易鑫(02858)升2.7%；創夢天地(01119)升2.4%；金蝶(00268)升1.9%。

物業管理股：碧桂園服務(06098)、奧園健康(03662)和佳兆業美好(02168)創新高，分別升0.4%、5.4%和5.8%；綠城服務(02869)創逾一年高，收市升0.4%；永升(01995)升3.8%；新城悅服務(01755)升2.5%，連升7日。另外，易居(02048)升4.4%。

焦點股份

安踏(02020)：公布上季銷售數據後，被瑞信降評級至「中性」，股價昨日創新高後，今日吐1.3%。

中金公司(03908)：股價挫4.9%。集團以每股14.4元配售1.76億股新H股，集資25.34億元，較昨日收市折讓約7.34%。

綠新親水膠體(01084)：今日上市，收報1.35元，較招股價高16.4%，不計手續費一手賺380元。

半新股：鑫苑服務(01895)今創上市新低後急彈14%；滔搏(06110)尾段走高，收市漲5.5%。相反，莊臣(01955)創新低，反覆挫4.1%；傲迪瑪汽車(08418)吐13.9%；TBKS(01960)創新低，收市挫17.2%。

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