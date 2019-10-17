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花旗料煤價下跌利好電力股 首選華電華能

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花旗發表報告，估計煤價仍有下跌空間，對火力發電股有利，首選對煤價敏感度高的華電(01071)及華能(00902)。

報告指出，煤價指數(CCI5500)按周跌0.9%，達至每噸580元人民幣，主要由於大秦鐵路增加運量完工，加上內地減少安全檢查，令供應上升，估計煤價2019年會跌5至10%，明年會再跌5%。

花旗認為，內地電力股首選華電及華能，因上述兩股對煤炭成本降價敏感，對盈利有很大幫助，並給予「買入」評級，目標價分別為4.1元及6元。

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