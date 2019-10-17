港股直擊 即巿股評

拉夏貝爾(06116)曾挫15.3%，見2.16元創上市新低，現跌13.7%，成交額998萬元。

其A股跌1.6%。

集團公布，其持有69.12%股權的傑克沃克，因持續經營虧損及資不抵債的實際情況，擬議向人民法院申請破產清算。

董事會認為，傑克沃克停止經營並申請擬議清算符合該公司集中資源、發展核心業務的需要。

該公司預期，是次傑克沃克擬議清算，將對該公司合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤產生不超過4100萬元人民幣的損失。

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