恒指中午收報26862點，升198點或0.7%。但A股午後回落，港股升幅收窄，截至1時30分，恒指升144點報26808。
國企指數報10560，升28點。
上證指數最新造2975，跌3點或0.12%。
大市半日沽空有50.71億元，沽空比率12.3%。
盈富(02800)半日沽空有8.67億元，沽空比率54.3%。
友邦(01299)升1%；建行(00939)漲0.5%；滙控(00005)走高1.3%；平保(02318)升0.5%；騰訊(00700)跌0.1%；中生製藥(01177)跌1.6%。
本地地產股午後續升，新世界(00017)升3.5%；恒地(00012)也升2%；新地(00016)漲1.9%；長實(01113)走高1.3%。
不過，收租股跑輸大市，希慎(00014)跌0.2%；九置(01997)下滑0.6%；太古地產(01972)跌1.8%；恒隆地產(00101)跌1.6%。
另外，內地物管股表現標青，尤其二線物管股，半新股鑫苑(01895)炒高7.7%；佳兆業美好(02168)與奧園健康(03662)齊創新高，現飆6.5%和5.6%；永升(01995)揚4.3%；一線的中海物業(02669)升1.7%；但碧桂園服務(06098)創新高後，現轉跌0.8%。