即巿股評 港股直擊

中美貿易談判再生變數，中國要求美國先撤回關稅，先向美國再買500億美元農產品，不過美國方面暫時未見有任何回應。其實阿Man之前都講過，中美雙方之間嘅矛盾，唔少都係雞先定蛋先嘅問題，雙方要真真正正達成協議談何容易，美股因此喺業績公布理想下，表現較為反覆。

不過港股表現則甚為出色，主要係得到《施政報告》裡面，房屋政策嘅「德政」加持，由陀地地產股帶動，上闖二萬七大關。恒指高開144點後，升幅一度收窄至65點，見過半日低位26729點。不過其後升勢再度回勇，最多曾升292點，見26956點，逼近二萬七關，創逾9月16日以嚟超過一個月高位。中午恒指報收26862點，升198點；國指則升41點，半日報收10574點。

藍籌重磅股個別發展，但最大晒士幾件大隻佬全部向上，友邦(01299)半日升1.4%，大笨象(00005)則升1.3%，企穩於60元之上。至於騰訊(00700)似乎呢期就弱咗啲，半日僅升0.1%，目前只係叫企穩喺330元之上，可惜欠缺上升動力。

今次施政報告嘅所謂「德政」，當然係講緊放寬首置嘅按揭成數，估計能吸引首期唔多夠，但具供款能力嘅高收入未上車一族再考慮置業。先唔講究竟有冇高收入人士肯落搭，但大摩已嗱嗱聲出咗份報告，唱好陀地地產股，指新措施對私人住宅需求及樓價有支持作用，對地產股屬正面消息。而相關股份升幅由1.8%至4.3%不等，由於新世界(00017)坐擁最多農地，發展新界農地有助陀地地產股嘅土地價值得到提升及反映，資金仆倒去支持呢個板塊。不過阿Man認為喺近日二手樓市交投轉趨淡靜下，放寬按揭措施，最大得益應該係物業代理，所以美聯物業(01200)噚日升逾一成後，今日再錄得超過一成升幅。

另一方面，加大物業按揭成數，銀行變相多賺利息，至於風險嘅嘢就擺埋一邊唔理住，反正本地樓價經過超過四個月嘅社會運動下，亦僅輕微下調，邊得嚟咁多負資產，本地銀行股亦跟住炒上。其實對於新嘅房屋政策，阿Man唔認為可以解決目前嘅房屋問題，不過呢就相當同意大摩報告嘅觀點，始終有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，首期少咗確係令唔少高收入，但唔夠首期嘅人士上車容易咗。至於乜嘢樓市泡沫呀，擔心負資產影響銀行呆壞帳呀，一日未發生，又點可以咁多假設。而短線嚟講對本地銀行及地產股係好消息，缸邊友餓咗一排無乜好炒，仲唔乘機炒番轉至笨。不過對於有能力以較少首期上車嘅無殼蝸牛，係咪要趁呢個政策實施把握上車機會，阿Man就唔畀意見喇，畢竟香港係一個自由經濟市場，well，暫時都仲係，目前選擇上車，供足30年後，就已過咗2047年呢個50年不變大限，30年後香港乜嘢世界，無水晶球答你唔到。總之上車後，未來樓價升好跌好，都記得今日決定係自己造成他日嘅果，千祈咪又輸打贏要就得喇！

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)