即巿股評 港股直擊

大市至今僅屬反彈，轉勢言之尚早，關鍵是恒指能否一舉突破9月13日高位27366，否則未改變4月中高見30280後一浪低於一浪形態，今早高位暫時是26956，接近100天線及二萬七心理關。恒指10天線短期有望升穿20天及50天線，拋物線SAR指數向好，故恒指短期要急跌不易，反而有可能稍穿二萬七後才回吐。

市場不確定因素仍多，包括經濟數據欠佳引發袞退憂慮、主要央行減息以及量化寬鬆，英國脫歐亂局，中美貿談能否達成協議文本，加以本地政治因素等。分析師們所側重的因素，以至睇法都可以很分歧，投資者易受雜音影響。近期整體大市升跌比例顯示升市質素一般，數據王呂梓毅(Eric)今日《沿圖論勢》指港股「密集不協調」再現，後市危機漸近。總之，炒股幾時都要步步為營，若博弱勢股反彈，要見好即收，特別是已行了一段才上車，最易被套。

強勢藍籌數目較一周前增加至9隻，按市值排包括：平保(02318)、聯通(00762)、華潤置地(01109)、中生製藥(01177)、舜宇(02382)、蒙牛(02319)、吉利(00175)、石藥(01093)及瑞聲科技(02018)。其中，瑞聲、蒙牛、潤地及聯通是最近三日才轉勢。昨日隊友陳鎮強分析了中資電訊股近期的不利形勢，故聯通轉強勢後能否開展升勢，暫時仍有保留。

個別教育股近期受資金關注，始終不太受貿易戰影響，其中以從事高等教育的股份表現較好，某程度也反映國策傾向。8月上旬在公仔箱推介的宇華教育(06169)一直穩步上揚，最近創逾一年高。今早介紹的是希望教育(01765)，去年8月初以招股價上限的1.92元上市，目前是市值超過85億的「港股通」股份，公司為內地高等教育行業龍頭公司之一，在校人數超過十萬人。

教育股的增長很視乎併購，希望教育今年至今公布五項併購計劃，主要都是職業教育學院，涉及科技、中醫藥、能源等，併購發展在同業中最快；上半年業績增長好過市場預期，另外集團較早前宣布，截至今年9月20日的收生人數按年升五成七；分析員預期公司下半年在新收購的貢獻下，全年純利有望大幅增長。

市場上獲得10個或以上分析員給予評級的教育股只有6隻，當中以希望教育的預測PEG最吸引，預測市盈率約13倍，平均目標價1.67元，較現價有三成四潛在升幅。系統顯示希望教育仍維持正面勢頭能量，介紹時為1.25元，初上望1.4至1.45元，跌穿1.15元止蝕。

羅崇博 (杜比)