港股直擊 即巿股評

隔晚美股窄幅回軟，港股續受《施政報告》「沖喜」，恒指見逾一個月高，暫受阻於兩萬七水平。

恒指高開144點，開市後升幅曾縮至65點，見26729點半日低，之後回勇，曾飆292點，見26956點，逼近兩萬七關，創9月16日以來、逾一個月高。恒指中午收報26862點，升198點或0.7%，大市成交額410.94億元。

國企指數報10574點，升41點或0.4%。

A股表現反覆，滬指半日升不足1點；深成指升0.18%。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.5%；騰訊(00700)升0.1%；潤地(01109)創新高，半日高收0.1%；金沙中國(01928)升2.6%。相反，中生製藥(01177)跌1.1%；聯通(00762)跌0.6%；電能(00006)跌0.4%。

焦點板塊

本地股：大摩認為《施政報告》對本地地產行業影響正面，相關股續受追捧，新世界(00017)再升4.3%；恒地(00012)升3.1%；新地(00016)漲2.5%；長實(01113)升1.8%；嘉里(00683)漲1.8%；物業代理美聯集團(01200)再炒高11.5%。另外，市場憧憬《施政報告》有利港銀按揭業務，恒生(00011)升2%；中銀香港(02388)升1.7%；滙控(00005)升1.3%；渣打(02888)升0.5%；大新銀行(02356)升1%；東亞(00023)升0.8%。

教育股：另一跑出板塊，東方教育(00667)和新東方在線(01797)創新高，半日分別升2.5%和3.3%。另外，成實外教育(01565)升7.5%；科培(01890)升1.2%；宇華(06169)續創逾一年高，半日升3%；成實外教育(01773)升2.7%；希望教育(01765)升2.4%。

手機股：華為首三季智能手機發貨量升26%，推動手機股今早造好。舜宇(02382)升1.2%；瑞聲(02018)升1.9%；通達(00698)升1.7%；丘鈦(01478)升1.2%；比亞迪電子(00285)升1.1%。

焦點股份

安踏(02020)：公布上季銷售數據後，被瑞信降評級至「中性」，股價吐1.4%。

中金公司(03908：半日挫5.7%。集團以每股14.4元配售1.76億股新H股，集資25.34億元，較昨日收市折讓約7.34%。

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