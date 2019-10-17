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【異動股】上季發電量下滑 華能跌逾1%

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華能(00902)第三季發電量下滑，累股價一度跌1.6%，低見3.67元，新造3.68元，仍降1.3%，成交金額3255萬元。

集團第三季度，中國境內各運行電廠按合併報表口徑完成發電量1068.12億千瓦時，按年下降8.31%；完成售電量1029.57億千瓦時，按年下降5.99%。

至於華電(01071)亦跌1.3%；中國電力(02380)跌0.6%；大唐發電(00991)升1.3%；華潤電力(00836)升0.3%。

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