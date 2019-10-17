即巿股評 港股直擊

噚日朝早揀定隻恒指牛(57457)出嚟，揀嘅時候同當時恒指有逾600點差距，不過以嗰時市況仲未適合落場，唯有就比啲耐性去等啦，不過好彩都唔使等好耐，講緊只係等到11點30分至上半場完前結為止，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣水平，呢個時候可以趁機將(57457)送落場，按當時(57457)高低位做過$0.063/$0.056，平均買入價就係$0.0595。

如果選擇Day trade嘅話，其實喺下半場恒指開市後至3點半前都有幾個唔同嘅收割時間，分別係2點15分至2點25分、2點40分至2點50分同埋3分15分至3點25分。其實就算唔按呢三段時間走貨，講緊係由第一段時間開始嘅2點15分至最後一段時間嘅披，即3點25分計，(57457)期間高低位$0.074/$0.067，平均賣出價就係$0.0705，一來一回，day trade平均賺幅 就有18.5%。

若然朝早嗰轉追唔到隻(57457)嘅話，其實見到尾市15分鐘恒指5分鐘圖無啦啦向下大插，呢個時間你都可以選擇入市，不過就好肯定係過夜，所以注碼上都要作出少少控制。至今朝開市可能都仲未興奮，因為講緊恒指都只係升145點；但到依家10點19分，恒指升275點，做緊26939點，熊證頭兩層(26700至26799點，同26800至26899點)，呢度有相當於920張期指，而變相依家最貼價嘅就係26900至2699點，重貨區嚟架，有相當於1016張期指，但按依家10點25分，恒指最高做過26950點計，呢過千張期指睇怕遲早會被殺晒。

如果按恒指牛熊證街貨圖嚟計嘅話，再向上走嘅機會好高，事關恒指現價都已經企喺近熊證街貨區嗰邊，而下方牛證最貼價講緊係26100至26199點，呢度有相當於200張期指，貨唔多都唔緊要，但仲要遠嗰吓先至麻煩。

「咁咪可以再追恒指牛或者Call囉？」唔好住，睇埋恒指日線圖先啦，今日恒指再彈多200幾接近300 ，粒燭已經彈咗上去保歷加通道頂(26904點)，依家仲keep住喺條頂上面，同步見下方SlowSTC(14,3)%K線同%D線都見「9」字頭，即上到嚴重超買水平，即係話暫時睇恒指已經呈超買嘅跡象。

咁當然啦，SlowSTC(14,3)係一組比較短線同敏感度高嘅指標，佢絕對可以超買再超買再超買都仲得，細看保歷加通道口其實由此前嘅收窄逐步拓闊中，即開始有多少少嘅空間比大市去行；要再Call上去唔係唔得，小心嘅係頭頂條100天線(27047點)先囉。

貼價牛槓桿係高，但啲街貨同樣都係咁高，為免證價受到街貨影響，寧願揀遠少少嘅證，例如恒指牛(57723)， 收回價25992點，同現有逾900點差距，28倍槓桿算係OK高，但勝在街貨只有1.19%。見恒指5分鐘圖依家喺嚴重超買位見有少少回落嘅跡象，再追牛嘅要等陣。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家