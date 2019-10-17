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【異動股】閱文曾炒高逾8% 夥迪士尼推星戰小說

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閱文(00772)與迪士尼出首部中國作者原創《星球大戰》網絡小說，今早股價應聲造好，股價一度高見31.2元，急升8.3%，現造30.55元，揚6.1%，成交金額4915萬元。

集團與迪士尼在內容創作領域達成合作，將推出首部中國作者原創《星球大戰》網絡小說，這也是迪士尼首次在國內開放星戰小說的電子版權。

至於騰訊(00700)無升跌；美團(03690)升2.6%；眾安(06060)也升3.8%；但平安好醫生(01833)跌1.8%。

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