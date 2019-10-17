華為首三季營收增24%，當中智能手機發貨量升26%，推動手機股今早造好。
舜宇(02382)升1%；瑞聲(02018)微漲0.4%；通達(00698)升1.7%；鴻騰(06088)升0.6%；丘鈦(01478)走高0.4%；但比亞迪電子(00285)微跌0.2%。
華為今年首三季營運表現，期內營收按年增長24.4%，至6108億元人民幣，淨利潤率8.7%；首三季智能手機發貨量超過1.85億部，按年增長26%。
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