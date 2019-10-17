港股直擊 即巿股評

美股指數期貨今早向下，市場關注之前最新一輪中美貿談結束後之協議文本進展，港股今早料好淡爭持機會較大。

隔晚美股三大指數輕微下跌，道指收市險守27000點關，收報27001點，跌22點或0.08%；納指收報8124點， 跌24點或0.3%；標普500指數收報2989點，跌5點或0.2%。美中兩國最快下月才會簽訂已達成部分貿易協議的正式文本，有消息指，中國承諾提高農產品購買量的前提，是美國取消向中國徵收的所有關稅，另外，美國上月零售銷售差過預期，為今年2月以來首次下跌，以上種種因素，都利淡股市氣氛。但美國銀行(Bank of America)業績理想，令美股跌幅收窄。

那邊廂，美國財長努欽表示，近期貿易方面的重中之重，是完成與中國簽署第一階段貿易協議，讓美國國會通過美墨加協定。

零售數字欠佳拖累美元，美滙指數尾段跌0.28%，報98.01；紐約期金受惠升0.7%，每盎斯收報1494美元。布蘭特期油收市升1.2%，報每桶59.42美元；紐約期油升1%，收報53.36美元。油價雖然走高，但經濟增長放緩，加上市場憂慮美國原油庫存進一步增加，仍令價格面對壓力。

國際油價結束兩連跌。有跡象顯示，油組及其產油國盟友，將在12月繼續限制石油供應，加上美元偏軟，紐約11月期油收報每桶53.36美元，升55美仙或1%。.

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.66元，較本港收市高0.56元；騰訊(00700)ADR收報328.54元，低2.46元；國壽(02628)ADR收報18.87元，高0.07元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.85元，低0.01元；中石油(00857)ADR收報4.05元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.6元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.95元，低0.15元；聯通(00762)ADR收報8.28元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報3.57元，高0.04元。

ADR港股比例指數報26639，較周三恒指收市低25點。即月恒指夜期則收報26735點，升94點，高水71點。恒指收造26664點，升160點或0.61%。美股主要指數期貨今早偏軟，道指期貨最新報26885，跌55點。

大摩發表報告指，行政長官宣布《施政報告》，將為首次置業人士放寬按證保險計劃的樓價上限，對私樓需求及樓價有支持，對香港地產股影響正面，特別是在減息環境下對發展商有利。

焦點股份

安踏體育(02020)：股價迭創新高，收市後公布今年第三季，安踏品牌產品零售額按年錄得10%至20%的中段增長；期內，FILA品牌產品零售額按年錄得50%至55%的增長。

國壽：公布首9個月累計原保險保費收入約4970億元人民幣，按年增6.08%。

中糧肉食(01610)：公布截至9月底止第三季，生豬出欄量26.5萬頭，按年下跌60.4%；生鮮豬肉銷量3.5萬噸，跌28.1%。

招金礦業(01818)：公布截至9月底止，首9個月淨利潤3.17億元人民幣，按年減少10.88%。

綠新親水膠體(01084)：今日主板掛牌，據耀才暗盤交易市場資料顯示，綠新親水膠體暗盤收報1.66元，較招股價1.16元升0.5元，升幅達四成三。