內地IP遊戲營運商中手游科技(CMGE)擬在本港主板上市。
市場消息人士稱，中手游基石陣容強大，已獲7間基石認購。社交娛樂巨頭快手科技、Bilibili、微博、閱文集團、三七互娛、掌趣科技及恒基地產主席李家傑紛紛站台力挺，合共投資約2.5億元。
中手游前身為第一視頻(00082)附屬中手游集團，在2012年9月被分拆並在納指上市，2015年8月被由被動財務投資者組成的財團私有化並退市。
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今日 21:17 港股直擊
內地IP遊戲營運商中手游科技(CMGE)擬在本港主板上市。
市場消息人士稱，中手游基石陣容強大，已獲7間基石認購。社交娛樂巨頭快手科技、Bilibili、微博、閱文集團、三七互娛、掌趣科技及恒基地產主席李家傑紛紛站台力挺，合共投資約2.5億元。
中手游前身為第一視頻(00082)附屬中手游集團，在2012年9月被分拆並在納指上市，2015年8月被由被動財務投資者組成的財團私有化並退市。
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