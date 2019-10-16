今日 19:53
重要通告
港股直擊
招金礦業(01818)公布，截至9月底止，首9個月淨利潤3.17億元(人民幣‧下同)，按年減少10.88%，每股盈利0.1元。
期內，營業收入46.34億元，按年上升1.64%。
舖租按季跌10.5% 21年最惡劣
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吳雄
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解讀姊弟戀
林震醫生｜ 信健康
Crypto exchange Binance meets resistance in pivot to China
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鄭子豐
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立法會主席梁君彥宣布休會
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男子涉傳假消息煽惑他人非法集結被捕
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