港股直擊 即巿股評

特首提出多項土地及房屋政策，港股反覆造好。恒指高開49點，甫開倒跌71點，見全日低後掉頭，曾升194點，見26698全日高，其後立法會休會，特首改以視像公布《施政報告》，港股曾再倒跌，午後重拾升勢，收報26664，升160點或0.6%，創9月18日以來收市新高。

北水淨流入11.21億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

本地地產股急漲，新地(00016)有1.62億元淨入。

中資金融股方面，七連升的建行(00939)淨入4.56億元；工行(01398)有6964萬元淨入；中行(03988)有1.05億元淨入。相反，招行(03968)有4.19億元淨走。

科技股方面，騰訊(00700)淨流入1.87億元。相反，中興通訊(00763)有1.08億元淨走。

融創(01918)有1.34億元淨走；神華(01088)有8736萬元淨走。

教育方面，宇華教育(06169)有1569萬元淨入；學生人數增長放緩的楓葉教育(01317)有1547萬元淨走。

其他淨流入較高個股包括：續創新高的安踏(02020)和平安好醫生(01833)分別有1.85億元和8292萬元淨入；光大控股(00165)有3109萬元淨入；南方能源(01573)有326萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、招行、融創、神華、工行、安踏、新地、好醫生及中行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、融創、騰訊、楓葉、安踏、光控、南方能源、工行、宇華及建行。