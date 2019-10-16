港股直擊 即巿股評

特首林鄭月娥《施政報告》一如預期推多項房屋政策，加上中美貿易戰緩和，港股全日反覆向好，收市創近一個月高位。

恒指高開49點，報26553，開市不久便升勢不保，最多跌71點，低見26432，但大市隨後掉頭回升，一度升194點，高見26698點。不過，立法會遭打斷被迫休會，特首改以視像方式發表《施政報告》，大市升幅大縮，中午僅升2點。午後因為《施政報告》推出多招增供應助置業，午後港股重拾動力，更一度挨近今早高位，最終恒指收造26664點，升160點或0.61%，國企指數報10532，升32點或0.3%，大市成交額823.36億元。

個股上升比例47%，下跌比例為53%。

即月期指升156點或0.59%，報26641，低水23點，成交18.4萬張。

藍籌股大致造好。滙控(00005)升0.3%；騰訊(00700)遭大和下調目標價，收市仍漲0.7%；友邦(01299)升1.8%；建行(00939)漲0.3%；但平保(02318)跌0.1%；神華(01088)跌2.7%，為包尾藍籌。中資電訊股跑輸，中移動(00941)及聯通(00762)均跌1.1%。

焦點板塊

地產股：《施政報告》提出多項房屋政策，包括預告引用《收回土地條例》的收地工作會接踵而來，並放寬按揭保險計劃。農地儲備較多的新地(00016)升3%；恒地(00012)漲2.8%；新世界(00017)揚4.1%，為升幅最大藍籌；長實(01113)升2.6%；信置(00083)升2%；政府發展新鐵路，港鐵(00066)揚2.9%；領展(00823)也升2.9%，九置(01997)則漲1.9%；太古地產(01972)升4.7%；美聯集團(01200)也借勢炒高14%。

內房股：傳南京六合區放寬住房限購，帶挈內房股跑出，融創(01918)升3.3%；龍湖(00960)創新高，收漲2.5%；金茂(00817)揚4.4%；奧園(03883)升4.7%；世房(00813)漲3.6%；合景泰富(01813)升3.4%；旭輝(00884)飆5.3%；龍光(03380)升3.8%。

體育用品股：續見追捧，安踏(02020)再創新高，全日升4.4%，為表現最叻國指成分股；李寧(02331)則升0.6%；特步(01368)升3.2%；361度(01361)升2.2%；滔搏(06110)彈0.3%。

手機股：普遍受壓，舜宇(02382)跌0.9%；瑞聲(02018)與比亞迪電子(00285)各跌0.4%；丘鈦(01478)走低0.5%；通達(00698)跌1.7%。

焦點股份

平安好醫生(01833)：持續獲北水追入，股價一度高見61元，創新高，收市仍升5.3%，成交有5.1億元。

新股：建築承建商華營建築(01582)高開逾倍後急回，最終收報1.15元，僅較招股價高15%；本港環境衞生服務供應商莊臣控股(01955)，全日收造1.23元，較招股價高23%。

半新股：多隻受壓。昨日掛牌飆46.7%的德視佳(01846)，全日大跌11.8%；鑫苑(01895)續創新低，收跌12%；魯大師(03601)續吐5.4%。

楓葉教育(01317)：截至10月15日，楓葉學校入讀學生總數約4.15萬人，按年增加13.5%。去年同期增長率為30.1%。增長放緩拖累股價全日插11.8%。

中遠海能(01138)：波羅的海原油運價指數(BDTI)連升31個交易日後，上日突然急吐8.2%，累中遠海能瀉6.8%，其A股(600026.SH)也跌3.9%。