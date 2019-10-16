市場消息透露，內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴計劃10月最後一周開始路演，11月中旬掛牌，集資額10億美元(約78億港元)以上。
2018年飛鶴綜合毛利率達到67.5%，其中星飛帆毛利79.3%，位具行業前列；存貨周轉57天，領先行業；實行先款後貨，應收賬款天數遠低於同業。
中國飛鶴總部位於北京，截至6月底止上半年純利為17.51億元(人民幣‧下同)，按年增長60.41%。截至去年底止年度純利22.42億元，按年增長93.26%。
摩根大通、招商證券國際及建銀國際為聯席保薦人。
市場消息透露，內地嬰幼兒配方奶粉公司中國飛鶴計劃10月最後一周開始路演，11月中旬掛牌，集資額10億美元(約78億港元)以上。
2018年飛鶴綜合毛利率達到67.5%，其中星飛帆毛利79.3%，位具行業前列；存貨周轉57天，領先行業；實行先款後貨，應收賬款天數遠低於同業。
中國飛鶴總部位於北京，截至6月底止上半年純利為17.51億元(人民幣‧下同)，按年增長60.41%。截至去年底止年度純利22.42億元，按年增長93.26%。
摩根大通、招商證券國際及建銀國際為聯席保薦人。
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