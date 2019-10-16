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【異動股】教育股輪流炒 新東方在線飆9%創新高

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教育股今日表現兩極，新東方在線(01797)曾飆9.3%，見14.3元創上市新高，現升8.7%，成交額1.09億元。

另外，銀杏教育(01851)升8.4%；希望教育(01765)升半成。

不過，思考樂教育(01769)創新高後，最新倒挫3.4%；宇華教育(06169)創逾一年高後，最新倒跌0.7%。

學生人數增長放緩的楓葉教育(01317)午後跌幅擴大，曾插11.4%，現挫一成，成交額1.1億元。

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