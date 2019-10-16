多隻紡織及成衣跑贏大市，互太紡織(01382)曾彈5.7%，見5.6元逾兩個月高，現升5.3%，成交額1320萬元。
另外，普拉達(01913)升2.6%；天虹紡織(02678)升3.7%；思捷環球(00330)升3.3%；德永佳(00321)升2.3%。
半新股慕尚集團(01817)創新高，現升10.3%，成交額432萬元。
羽絨股波司登(03998)續創近9年高，現升1.1%。
藍籌申洲(02313)則升0.2%。
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另外，普拉達(01913)升2.6%；天虹紡織(02678)升3.7%；思捷環球(00330)升3.3%；德永佳(00321)升2.3%。
半新股慕尚集團(01817)創新高，現升10.3%，成交額432萬元。
羽絨股波司登(03998)續創近9年高，現升1.1%。
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