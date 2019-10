即巿股評 港股直擊

上周五(11日)結束的中美第13輪高級別經貿磋商達成首階段原則性協議,雙方開始草擬協議文本,待中國國家主席習近平與美國總統特朗普於11月的智利亞太經合組織(APEC)會議期間正式簽署。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)接受CNBC訪問表示,上周與中國的磋商取得實質進展,將採取必要措施完成首階段協議,本周與中國就貿易問題進行副部級通話。他又說,目前有大量工作(草擬首階段協議文本)需要處理,並預期可與中國達成協議,但如果到了12月中仍未達成「全面協議」,美方將中國貨開徵新一輪關稅。努欽可能要為市場樂觀情緒稍稍降溫。

值得注意的是,特朗普在中美達成首階段協議當晚(11日22時15分)即上Twitter帖文表示:與中國(談判)協議其中最大的好處是,一旦傾妥,他代表國家大筆一揮就可成事,無需經過國會審批的冗長及政治性繁複程序。乾淨利落!(One of the great things about the China Deal is the fact that, for various reasons, we do not have to go through the very long and politically complex Congressional Approval Process. When the deal is fully negotiated, I sign it myself on behalf of our Country. Fast and Clean!)。

侵侵的帖文使老徐立即想起,9月20日中美副部級貿易磋商結束後,中方代表團取消訪問美國農業州行程而提前回國,努欽在聯合國大會一個閒談場合時透露,中方純粹應美方要求押後訪問農業州行程。9月25日「搏拳實錄」<壞事或者變好事>就寫到:從電視畫面所見,侵侵對努欽的回答似乎「搲晒頭」,場面頗具娛樂性。事件反映努欽在中美貿易談判上有相當大的「自主權」,才會臨時要求中方押後相關訪問,而且並未及時向總統匯報。然而,從來都是他一個人說了算的侵侵,今後可能會更多介入中美貿易磋商,他又多次強調與中國國家主席習近平的關係非常良好,這次引發市場憂慮的「小插曲」,壞事或者會變好事。

侵侵上周五的Twitter,看來印證了老徐的猜測,亦反映侵侵似乎有點急於達成協議。如此則中美貿易談判進程,大有機會已經變成好事。

講返港股,周二恒指以26609點的全日高位開市後,最低回落至26433水平,收報26503,微跌17點或0.07%。

恒指連續三日企穩於10天、20天、50天線以上收市,技術走勢確認轉好。而EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數,剛於周一升穿反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,估計恒指10月高位仍未出現。10月14日「搏拳實錄」講到,如果未來兩日恒指逼近約26600點的TrendWatch下降通道頂附近水平,老徐便short貼價即月call,為手上的short put搭建一個short strangle;現在會等到恒指挑戰26400至26700點的成交量密集區頂阻力,才考慮short call。

老徐