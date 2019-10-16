即巿股評 港股直擊

隔晚美股有業績公布，結果唔少美企成績表都好過預期，帶動三股三大指數上升。即使美國眾議院已一致通過《香港民主與人權法案》，但有關法案仍有待參議院通過，並再作聯合草議提交予總統簽署，所以唔會對香港呢邊即時有乜嘢負面影響，港股早段都有跟住美股向上。

恒指今日高開49點，曾倒跌71點，見過半日低位26432點，其後回升至26698點半日高位，升194點。可惜林鄭特首本定於今日立法會宣讀施政報告期間，民主派議員抗議，立法會侷住休會，林鄭無奈避走，改於中午以錄播形式發表報告，港股即急急腳回落。 中午恒指報收26505點，升2點；國指則跌3點，中午報收10496點。

其實林鄭份施實報告內容，預咗內容都係側重改善民生，尤其係住屋問題，不過目前社會面對最大問題，似乎係政府管治失效，市民對政府失去信心。而政府縱容警隊於執法時偏頗及濫權濫捕，衍生大量暴力問題，先係目前香港人最關心，而有最希望政府優先處理問題。就算林鄭呢份佢自己形容為願景香港可與過天清嘅施政報告，寫得再動人，內容條款再照顧香港人，都無辦法滿足到香港市民。單係問責官員喺咁大鑊粥搞咗出嚟之後，無一個人需要問責下台，呢一樣嘢已難令香港人心悅誠服。連宣讀施政報告都要咪埋喺電視螢光幕背後，未來政府能否繼續順利施政確係疑問。

重磅藍籌股即管睇睇喺施政報告讀完後會有乜反應，主要係睇睇政府會否以加快處理房屋問題為藉口而大鬥地主，強制收地，要睇睇陀地地主佬有乜反應。不過早兩日阿Man提過喺人民幣回升下，內房股不妨望多兩眼，今日呢個板塊果然跑出。大部份內房股都錄得升幅，而升幅更普遍有2%以上。

噚日提到體品股高處未算高，雖然估值開始唔平，但資金繼續追捧，話之你估值如何，有資金流入就係王道，安踏(02020)再創新高，半日升3%。不過李寧(02331)重返9年高位後，半日倒跌1.1%。新股滔博(06110)則反彈2.9%，有條件展開升浪。資金對半新股熱情退減，唔少半新股同掛牌無耐嘅新丁，半日見回吐，炒新股要轉身快，稍有唔對路最緊要識落車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)