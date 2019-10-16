港股直擊 即巿股評

美股首批龍頭企業季績對辦，隔晚道指升237點，報27024。本港市場聚焦特首林鄭月娥發表《施政報告》，半日表現反覆。

恒指今早高開49點，開市後曾倒跌71點，見26432點半日低，之後回勇，曾升194點，見26698點，創9月19日以來、近一個月高位。不過，林鄭月娥宣讀《施政報告》時遇上抗議，立法會休會，她將於中午12時15分改以發表。港股之後快速回落。恒指中午收報26505點，升2點，大市成交額453.17億元。

國企指數報10496點，跌3點。

A股半日個別走，滬指倒跌0.28%；深成指升0.04%。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.9%；騰訊(00700)升0.3%。相反，資源股表現較差，神華(01088)跌3.1%；中石油(00857)跌2.2%：中石化(00386)跌1.7%。

焦點板塊

本地股：多股今早造好，傳政府發展新鐵路，港鐵(00066)回升1.9%；中銀香港(02388)升1.3%；領展(00823)升1.2%；太古地產(01972)彈升2.6%。不過，零售股莎莎(00178)第二季營業額跌21%，股價跌1.2%；周大福(01929)盈警，料黃金淡倉賬面蝕8至10億，半日插5.9%。

內房股：今早續跑出，融創(01918)升2.2%；龍湖(00960)創新高，半日升1.2%。另外，金茂(00817)升3.4%；奧園(03883)升3.1%；世房(00813)升2.4%；合景泰富(01813)升2.6%；旭輝(00884)升3.2%；龍光(03380)升3.1%。

體育用品股：續見追捧，安踏(02020)再創新高，半日升3%；特步(01368)升3.2%；361度(01361)升1.7%；中國動向(03818)升1.1%；滔搏(06110)彈2.9%。不過，李寧(02331)創9年高後，倒跌1.1%。

焦點股份

楓葉教育(01317)：截至10月15日，楓葉學校入讀學生總數約4.15萬人，按年增加13.5%。去年同期增長率為30.1%。增長放緩拖累股價半日插9.3%。

半新股：昨日掛牌飆46.7%的德視佳(01846)半日吐6.7%；鑫苑(01895)續創新低，半日跌10.5%；魯大師(03601)續吐1.2%。另外，傲迪瑪(08418)甫開飆四成創新高後急吐，曾挫31.2%，半日拗腰升13%。

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