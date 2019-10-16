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今日 11:31 港股直擊 即巿股評

港股突倒跌 A股滬指亦走軟

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港股今早表現反覆，11時前曾升194點，見26698點創近一個月高，特首林鄭月娥11時宣讀《施政報告》，惟甫開遇上抗議，會議隨即暫停。恒指快速回落倒跌，截至上午約11時25分，恒指報26499點，跌4點，大市成交額413.53億元。

國企指數報10491點，跌8點或0.1%。

A股方面，滬指倒跌0.31%；深成指升0.08%。

藍籌方面，資源股表現較差，神華(01088)跌2.8%；中石油(00857)跌1.9%：中石化(00386)跌1.3%。

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