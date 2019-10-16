即巿股評 港股直擊

呢兩日個市太悶啦，坦白講都真係無乜心機，為免重蹈前日見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到中軸水平，駁等上超買走貨但失敗，仲差啲甩唔到手嘅覆轍，見恒指牛(57414)做到接近/高過平均買入價少少，於是就選擇收手。以恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)喺噚日朝早10點55分至11點5分時見中軸位，同步(57414)高低位見過$0.07/$0.067，平均賣出價就係$0.0685，賬面打個和，齋輸手續費。

悶市從來都係對炒輪不利，因為如果見到之前大市上行而買入Call嘅話，即使之後個市只係跌得嗰幾十點，但由於波幅減少嘅關係，有機會從而影響到引伸波幅下降，咁就會影響到輪價；至於牛熊證方面，由於證價受波幅影響唔太多，所以可以話係無乜影響，只係純粹揸住隻證會覺得悶啫。其實呢啲市最好就係玩界內證，但可惜界內證喺市場上都仲算係新product，唔知有幾多人認識，亦唔知識嘅人當中有幾個願意玩，噚日開個界內證search engine出嚟，幾乎全數無成交，就知道界內證7月到依家都仲係好冷清啦。

依家9點58分，新聞組同事未返齊人，不過距離林鄭發表《施政報告》仲有一個鐘頭到，應該都仲趕得切嘅。至於恒指，今朝開市升50點，報26553點；至依家見升幅擴大，至133點，做緊26637點。

日線圖上見恒指仍處於保歷加上升通道裡面，而保歷加通道口就繼續收窄中，暗示大市就算再有力上/下行，但可行嘅空間已經有限。同步下方SlowSTC(14,3)%K線同%D線已經踩入超買至嚴重超買水平，就算今日見條恒指波幅指數(VHSI)回升，但暫時都係呈高開低收，悶局情況暫時不變。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，牛熊兩邊今日都無新增街貨層，而熊證最貼價嘅係26600至26699點，呢度有相當於217張期指，數土雖然唔算多，但以依家10點6分，恒指最高暫時做過26653點計，已經殺咗呢層裡面部份街貨。將呢層熊證街貨拆做以50點為一層去睇(坊間有輪商係有提供以50點為一層街貨嘅數架)，26600至26649點呢度其實就只有21張期指，而26650至26699點呢度先至有196張期指，咁即係話大市就算波幅唔高，但如要果要上去食埋呢百零張期指街貨嘅話，對佢嚟講難度都唔算好大；只係問題在於係唔係要趕住今日殺埋啫。

至於牛證最貼價就係26100至26199點，只有相當於161張期指，以現價(10點10分mark底26639點)計，要大市落返去呢層牛證嘅門口位(即26199點)，講緊要掉頭下行440點。唔係話個市唔會跌，只係現階段大市似乎未有啲咩理由咁向下行。恒指牛(57457)，收回價25998點，同現價有逾600點差距，係貼價堆牛證當中，敏感度高、街貨少、成交活躍，依家10點20分，見恒指升幅慢慢收窄，應該5分鐘圖SlowSTC(14,3)由超買準備回落到超賣水平啦，見超賣時就可以小注入市，所以依家俾多少少耐性啦。

今日下晝小妹要去牙醫度覆診呀，所以【輪證下半Part】要暫停一日，聽日見。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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