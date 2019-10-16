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【異動股】好醫生三連升再創新高 十月起獲逾兩億北水淨買

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平安好醫生(01833)持續獲北水追入，股價今早再創新高，逼近60元大關，一度高見59.6元，揚3.2%，新造59.35元，仍升2.8%，成交金額4650萬元。

該股暫錄三連升，現價計，累飆8.8%。

自十月起，北水持續追買好醫生，累計淨入2.4億元，單是過去兩日分別錄得7459萬元和7925萬元北水淨買。

其母平保(02318)微升0.6%；眾安(06060)也揚4%；易鑫(02858)則升0.5%。

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