港股直擊 即巿股評

周二美股三大指數集體收漲，公司季績開局強勁，料利好區內股市。本地方面。市場關注今早特首宣讀施政報告，另外新股表現料續熾熱。



道指收市升237點或0.89%報27024點，重新站上27000點整數關口；納指和標普500指數升逾1%。聯合健康漲8.15%，摩根大通漲3%，兩者財報遠超預期。谷歌漲逾2%，公司發布一系列新品。中概股多數收漲，阿里巴巴漲2.4%，京東升3.9%；網易升3.5%。

國際貨幣基金組織(IMF)發布最新《世界經濟展望（WEO）》報告，下調2019年全球經濟增速預測至3%，創金融危機後的最低點，主要的拖累因素是貿易不確定性以及全球製造業活動的大幅放緩。

另外，美聯儲布拉德表示，美債收益率曲線以往對於預測衰退都較為準確，因此對這個訊號應當予以考慮；根據模型，出現衰退的幾率很高；貿易政策的轉變對於全球都是一個重大變化；減息至0、前瞻指引、QE仍處於美聯儲應對「普通衰退」的劇本中；美聯儲必須考慮進行額外的保險式減息。

美國國會眾議院周二表決後通過《香港民主與人權法案》、《保護香港法案》及《與香港並肩決議案》合共三項法案，稍後將提交予參議院審議。

英國和歐盟據報即將就英國脫歐達成新協議。英國首相府低調回應即將達成協議的報道，指脫歐會談星期二持續進行。英國衛報報道，會在星期三早上公布協議草案，據報在海關和愛爾蘭邊界等問題上，英國作出更多讓步。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報60.56元，較本港收市高0.61元；騰訊(00700)ADR收報330.16元，高1.36元；國壽(02628)ADR收報18.83元，高0.07元。紐約期油連跌兩日，中海油(00883)ADR收報11.85元，高0.03元；中石油(00857)ADR收報4.07元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報4.64元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.48元，低0.32元；聯通(00762)ADR收報8.36元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.6元，高0.01元。

ADR港股比例指數報26583，較周二恒指收市高79點或0.3%。恒指昨日收報26503點，跌17點或0.1%，三連升告終。人民銀行公布，內地九月份新增人民幣貸款1.69億元，高於預期。立法會大會今日復會，特首林鄭月娥將於今早11時宣讀任內第三份施政報告，她預告施政報告將會有二百項新措施。

焦點股份

周大福(01929)：預期截至9月底止半年淨溢利減少，指淨溢利減少不會對現金流及營運，構成任何重大影響。公司又公布，截至9月底止的三個月，港澳同店銷售下跌四成二；內地同店銷售下跌7%。

莎莎國際(00178)：公布截至9月底止的第二季，整體零售及批發業務營業額，按年下跌近兩成一至16.1億元。

新股表現火熱，華營建築(01582)及莊臣控股(01955)今日掛牌，其中，華營建築暗盤收報2.3元，較招股價1元，升1.3元或1.3倍。本港環境衞生服務供應商莊臣控股暗盤收報1.46元，較招股價1元，升0.46元或46%。