即巿股評 港股直擊

自07年以來上證指數處於一個大型的三角形形態整固等待突破，按照其過往歷史特性，牛短熊長，牛市經常大起大落，這也與三角形突破的特性相符。

最近的調整自15年大跌之後，由15年8月開始A股進入了長長的下跌通道，至今4年依然在此通道内運行。

該下跌通道自2600及2400點見底之後跌勢逐漸開始減緩。

這反映出，上證指數開始慢慢消化下跌動力，供求關係在逐漸改善。

這種變化對於港股市場又有何影響呢？

我們用數據説話，副圖是以國企指數除以恒生指數的比值圖。

通過這個比值，我們可以了解到，在曲綫向上的時候，國企指數跑贏恒生指數，反過來説，在曲綫向下的時候，國企指數跑輸恒生指數。

從該圖可見，上一段由中國A股帶來的牛市2015年見頂以來，此比值大幅回落，一直處於下降通道。

可是在今年6月，該比值停止了創新低，早前更加突破了下降軌。

此比值可能已經見了中期底部，並伺機回升。

未來，我們要多加留意港股中以國企指數為代表的中資股能否繼續保持領先。

中資股很可能將進入一段相對强勢的時期。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。