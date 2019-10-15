港股直擊 即巿股評

早已變成基建股的中資電訊股大勢逆風，相當難玩。

內地工信部在11月30日之前，把中移動(00941)、聯通(00762)和中電信(00728)現時於5個省市試行的「攜號轉網」服務，推展至全國範圍。

用戶選擇自由度提高，三大電訊商勢有一場搶客與留客的暗戰，武器不外乎優惠。

以中電信北京為例，成為電信HIGH會員的用戶，可享每月10G套餐外流量、騰訊視頻會員、QQ音樂會員，每年120元人民幣滴滴快車券、400元手機代金券、國際漫遊5折優惠等多項超值優惠權益，總價值超過1800元。

中移動北京方面，用戶開通會員後，每月可以18元人民幣享有第三方視頻網站VIP、超大雲盤等。

搶客暗戰當然可以提供搶攻市佔率的機會，但APRU難樂觀。工信部8月底數據顯示，三大電訊商移動通信業務收入6081億元人民幣，按年跌3.9%，第四季現轉機的可能性不高。

至於關係密切的鐵塔(00788)，5G持續推進下，勢頭愈走愈弱，今日收1.7元逾4個半月低，且收穿牛熊線(約1.73元水平)。

鐵塔面對的困難除聯通與中電信在5G建設上「一條褲兩份著」，慳資本開支和5G基站花費外，5G建設仍有大量問題要解決。

當中內地《IT時報》指出一個非常少人提到的困難：電費。報道引述鐵塔消息人士指，5G基站電費大概是運營商支付租金的「數倍之多」。

5G基站本身耗電量已比4G高，加上5G技術特性，所需基站數目亦較多，再者，內地獨有的情況是，建設在私人物業的基站，很多不能接上「電網」，要依賴私人物業業主的「轉駁電」，而一般直供電成本將0.9至1元人民幣/度，而「轉駁電」成本達1.3元人民幣/度，高超過三成。再者，業主知道5G建設要「交數」，難言沒有「趁火打劫」的情況。

電訊股，可以先選港資。

陳鎮強

信報分析員

[email protected]