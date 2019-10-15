港股直擊 即巿股評

擔心中美敲定實質協議仍艱難，加上內地通脹比市場預期高，港股連升三日後，今日回吐17點，成交縮至756.8

億元。

北水流入也減慢，全日淨入降至11.18億元，比上日淨買32.3億元，大縮65%。(根據港交所提供的滬深南向「港

股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)蟬聯北水最多淨買個股，全日淨入5.29億元；工行(01398)也有1.48億元淨買；滙控(00005)亦有

1.22億元淨入；但招行(03968)連續第二日成為淨沽最多個股，全日有3.99億元淨沽；平保(02318)則有5644萬

元淨流走。

中生製藥(01177)全日錄1.34億元淨買；創上市新高的平安好醫生(01833)，全日有7459萬元淨買。同樣刷新高

的安踏(02020)，今日亦錄4487萬元淨入；波司登(03998)也有3220萬元淨流入；而吉利(00175)則有2980萬元淨買。

此外，鐵塔(00788)也有3595萬元淨買；騰訊(00700)亦有6718億元淨入，但中興(00763)卻錄1444萬元淨沽。

港交所(00388)亦再有4293萬元淨沽；融創(01918)也錄2786萬元淨走；南方能源(01573)則錄157萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、招行、騰訊、工行、平保、滙控、吉利、安踏、中生製藥

及平安好醫生。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰計、吉利、中興、中生製藥、波司登、融創、平安好醫生

、南方能源、鐵塔及港交所。