港股直擊 即巿股評

市場復擔心中美貿談生變，據報國務院副總理劉鶴或在月底前再赴美，敲定貿易協議文本，以澄清美國總統特朗普早前聲稱已達成的首階段貿易協議細節。隔晚美股回吐，中港股市今日亦偏軟，恒指三連升後整固。

恒指高開87點，報26609點已屬全日高，開市後表現反覆，上午倒跌最多48點，中午跌15點。恒指午後跌穿上午低位，曾跌88點，見26433點全日低，之後續沿26500點水平爭持。恒指收報26503點，跌17點或0.1%，三連升告終。大市今日下跌股份比例為58%；上升股份比例為42%。

國企指數收報10500點，跌7點或0.1%。

大市成交額756.82億元。

A股回吐，滬指低收0.56%；深成指吐1.17%。國家統計局公布，9月居民消費價格指數(CPI)按年升3%，高於市場預期升2.9%，為2013年11月以來最高。

9月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌1.2%，是2016年7月以來最低，符合市場預期，按月則升0.1%。

美國道指期貨最新升76點，報26822。

藍籌股方面，吉利(0175)再吐2.5%；新地(00016)寬減全日停業商場商戶當日租金，股價跌0.4%；萬洲(00288)吐2.1%；聯通(00762)挫3%。相反，建行(00939)升0.6%，連升第6日；九倉置業(01997)彈2.3%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

內需股：內地CPI進入「3」時代，升幅近六年最高，內需股走高。摩通料美團(03690)最快下月獲恒指公司公布納入藍籌，股價彈3.1%；恒安(01044)回升2%。另外，頤海(01579)創新高，收市升4.9%；澳優(01717)升3.1%；蒙牛(02319)升0.8%；海底撈(06862)升1.5%。

服飾及體育用品股：另一跑出板塊，安踏(02020)再破頂，收市升3.4%；李寧(02331)創逾9年高，收市升3.5%；361度(01361)上季主品牌零售額低單位數增長，股價升4.1%；特步國際(01368)升10.3%。Nike股價創新高，供應商裕元(00551)升1.7%；裕元旗下分銷商寶勝(03813)上月經營收益淨額升15%，股價見逾3年高，收市2.3%。不過半新股滔搏(06110)跌2.7%。另外，服裝OEM申洲(02313)升1.5%；波司登(03998)創近9年高，收市升2.2%；慕尚(01817)升3.1%；利豐(00494)升3.5%。

物業管理股：今日表現兩極，雅生活(03319)市前錄一手逾10億元成交上板，股價挫7%，全日成交額達14.7億元；半新股鑫苑(01895)創新低，收市挫一成半；碧桂園服務(06098)創新高，收市倒跌1.6%；中海物業(02669)跌1.2%。相反，新城悅服務(01755)飆5.1%；奧園健康(03662)升2.1%。

本地電訊股：5G頻譜拍賣價遠比市場預期低，香港電訊(06823)升0.8%；和電(00215)升4.3%；數碼通(00315)升1.8%。另外，香港寬頻(01310)創新高，收市升1.9%。

焦點股份

平安好醫生(01833)：股價見59.15元創上市新高，收市升3.6%，成交額5.17億元。

德視佳(01846)：今日掛牌，收報11元，較招股價高46.7%，不計手續費一手賺3500元。

寶龍地產(01238):折讓8.6%配股淨籌7.8億，今早配股上板，收市插8.6%，報5.4元，與配股價持平，全日成交10.02億元。

半新股：多股異動，當中魯大師(03601)收市挫15.4%；LFG(03938)挫4.6%。相反，傲迪瑪汽車(08418)尋頂，收市飆2.39倍，報2元，較招股價0.24元，高7.33倍，成交額1.9億元；TBKS(01960)彈15.2%；復宏漢霖(02696)升2.3%，錄五連升。

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