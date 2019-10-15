個別半新股回吐，鑫苑服務(01895)曾挫16.6%，見2.62元創上市新低，現跌13.7%，成交額5030萬元。集團上周五(11日)以招股價2.08元上市，最高見4.2元。
滔搏(06110)曾挫4.2%，見9.18元，現跌3.6%，成交額2.49億元。
相反，傲迪瑪汽車(08418)尋頂，曾飆1.98倍，見1.76元創新高，現升1.54倍，成交額1.4億元。高位較招股價0.24元，高6.33倍。
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個別半新股回吐，鑫苑服務(01895)曾挫16.6%，見2.62元創上市新低，現跌13.7%，成交額5030萬元。集團上周五(11日)以招股價2.08元上市，最高見4.2元。
滔搏(06110)曾挫4.2%，見9.18元，現跌3.6%，成交額2.49億元。
相反，傲迪瑪汽車(08418)尋頂，曾飆1.98倍，見1.76元創新高，現升1.54倍，成交額1.4億元。高位較招股價0.24元，高6.33倍。
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