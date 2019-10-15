港股直擊 即巿股評

中金公司 中煙香港(06055)

評級：中性

目標價：19元(較前收市價20.2元有5.9%潛在跌幅)

中金公司發表報告，認為中煙香港作為中煙公司旗下唯一的上市平台，具有明顯稀少性。

另外，集團進出口業務採用固定的「成本加成」(cost-plus pricing)定價模式，給予上下游基本相同的賬期，所得利潤即成現金，輕資產模式基本上無需要資本開支，屬非常典型的現金牛業務。

不過，該行指中煙香港仍屬新股上市，股價波動較大，現價估值偏高。

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