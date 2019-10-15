即巿股評 港股直擊

話就話中美貿易談判達成咗階段性協議，只不過一日未白紙黑字簽好協議，都好難完全放心。尤其美國國會就快表決通過《香港民主與人權法案》與否，一旦法案通過，中美關係隨時又起變化。隔晚美國回軟，雖然跌幅有限，但亦令港股今早反覆偏軟。恒指高開87點後，曾見26609點半日高位。不過內地公布上月通脹數據後，恒指一度倒跌65點，見過26456點半日低位。中午恒指報收26506點，跌15點；國指則報10498點，跌9點。

重磅藍籌股個別發展，話咗大笨象(00005)60元係反彈阻力，邊有咁易企得穩，要重上63元難度更大，目前喺60元邊沿爭持，半日跌0.4%。其他重磅藍籌股表現平平，騰訊(00700)喺不足一星期內將本已下架嘅NBA賽事直播從新上架，算係解決咗騰訊視頻為相關賽事客戶賠償問題，唔需要為此承擔任何損失，股價重上330元。不過又要提一提大家，330元至333元亦係是次反彈阻力區，要再向上突破除非再有利好消息，否則嚟到呢個位又要行人止步。

至於其他重磅股以中生製藥(01177)表現最突出，噚日石藥(01093)完，今日輪到中生製藥半日升近3%，跑贏其他藍籌股。相反聯通(00762)係表現最差藍籌，半日跌3%，主要係資費五年降費逾九成半，股價難免受壓。

內需股喺貿易戰期內一直跑贏大市，主要係受惠政策開行turbo谷內需，其中體品股亦吸引資金嘅一個板塊。而隔晚美國體品股NIKE獲大行唱好創上市新高，今日港股嘅體品股齊齊做好。安踏(02020)再破頂升2.3%；另一龍頭李寧(02331)半日升近2%，向住30元目標推進。其他體品股普遍錄得2%以上升幅，反而新股滔博(06110)半日跌2.4%，唔排除係新股需要時間收貨，兼且晒士有番咁上下，發力要待收齊街貨再出發。本地5G頻譜拍賣價遠低於市場預期，本地電訊股當然受惠，幾隻本地電訊股今日逆市向上，香港寛頻(01310)表示將強化固網迎5G，股價創上市新高15.32元，半日升近2%。

阿Man一向鍾情嘅物管股今日腳軟，雅生活(03319)錄得大手上板，股價半日急挫7.8%，連帶板塊內其他股份下跌，不過中長線嚟睇，阿Man對呢個板塊仍有信心，等跌勢喘定又係撈貨好機會。阿Man之前叫大家留意嘅平安好醫生(01833)呢段時間一直有北水捧場，股價今日創上市新高59.1元，60元目標價喺短短一周內到達，真係講你都唔信，可見北水確有一股強勁力量，不過現價已接近目標價，有貨係可以繼續持有，但無貨喺手再追貨略嫌遲咗一步。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)